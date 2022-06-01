Последний герой: Касаткина выбила Кудерметову в четвертьфинале «Ролан Гаррос», а Рублёв уступил Чиличу в пяти сетах

Дарья Касаткина осталась единственным представителем России на «Ролан Гаррос». В четвертьфинале она в двух сетах обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову и впервые в карьере пробилась в четвёрку сильнейших на турнире Большого шлема. А вот Андрей Рублёв пройти в полуфинал не сумел, потерпев обидное поражение от Марина Чилича в пяти партиях. Судьба противостояния решилась на чемпионском тай-брейке, где уроженец Москвы набрал всего два очка.

Выдающееся достижение Касаткиной

Россиянки на «Ролан Гаррос» сумели приятно удивить болельщиков, ведь впервые за четыре года в восьмёрку сильнейших на турнире Большого шлема попали сразу две отечественные теннисистки — Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Более того, в четвертьфинале им предстояло встретиться друг с другом.

Фаворитом противостояния можно было назвать Касаткину. Во-первых, она в преддверии соревнований набрала великолепную форму и отдала соперницам в Париже лишь 14 геймов, ни разу не проведя на корте даже полутора часов, тогда как Кудерметовой пришлось играть по три партии и с Чжу Линь в первом круге, и с Мэдисон Кис — в четвёртом.

Во-вторых, Дарья обладает несравнимо большим опытом выступлений на таком уровне. Нынешний четвертьфинал ТБШ стал для неё третьим, а соотечественница впервые в карьере пробилась во вторую неделю. Наконец, единственная встреча девушек до отчётного матча закончилась победой уроженки Тольятти. В марте 2021-го она оказалась сильнее в Санкт-Петербурге — 1:6, 6:1, 6:2.

В результате Касаткина подтвердила статус фаворита, хотя матч получился очень непростым и затянулся более чем на два часа. Также она впервые на турнире была близка к тому, чтобы уступить сет, но сохранила свои показатели идеальными.

Начало встречи осталось за Кудерметовой, которая действовала активно и смело. Казалось, груз ответственности не давил на девушку. При счёте 2:1 она сделала брейк и обеспечила себе небольшое преимущество. К сожалению для неё, Дарья развить успех не позволила и тут же взяла чужую подачу.

В следующих геймах спортсменки также были близки к тому, чтобы добиться успеха на приёме, но остались при своих. Решающий момент в партии произошёл, когда на табло горели цифры 4:4. Фаворитка оформила второй брейк, а следом уверенно довела дело до победы — 6:4. Дарья хотя и не стеснялась действовать вторым номером, совершила намного меньше невынужденных ошибок.

Зато во втором сете россиянки продемонстрировали по-настоящему женский теннис с большим количеством помарок и переходом инициативы из рук в руки. В трёх первых геймах им ни разу не удалось взять собственную подачу, а уроженка Тольятти повела — 2:1. Затем игра немного успокоилась.

Ситуация повторилась в концовке, когда соперницы обменялись брейками. При счёте 5:4 Касаткина подавала на матч, но умудрилась уступить. Тут же Кудерметова впервые в партии вырвалась вперёд, но затем обратилась за помощью к врачу. Веронике пришлось плотно бинтовать голеностоп.

Возможно, это помешало ей продлить встречу. Дарья перевела игру на тай-брейк, где дожала соотечественницу. Но она едва не растеряла всё своё преимущество: первая ракетка России заработала пять матчболов и умудрилась отдать четыре из них. Лишь чудом на подаче соперницы она собралась и взяла решающее очко.

Так Касаткина впервые в карьере пробилась в полуфинал ТБШ, где померится силами c лидером рейтинга WTA Игой Свентёк.

«Было видно, что матч выдался очень напряжённым, особенно тай-брейк. За последние несколько очков развернулась настоящая борьба. Я в конечном итоге довольна, это очень важная для меня победа. Рада своему первому выходу в полуфинал ТБШ», — цитирует Дарью официальный сайт турнира.

Кудерметову же остаётся поблагодарить за игру. Она старалась диктовать сопернице свой теннис, о чём свидетельствует более чем двукратное превосходство по активно набранным очкам — 38:16. Но при этом Вероника допустила непростительно много невынужденных ошибок — 50.

Обидное поражение Рублёва

Мог состояться российский четвертьфинал и у мужчин, однако Даниил Медведев 30 мая без шансов уступил Марину Чиличу — 2:6, 3:6, 2:6. Таким образом, РФ в четвертьфинале мужской сетки турнира оказалась представлена одним Андреем Рублёвым, который на отказе прошёл Янника Синера — 1:6, 6:4, 2:0.

Уроженцу Москвы предстояло отомстить за соотечественника. И его шансы на успех были высоки, ведь опытный хорват считался для него удобным оппонентом. В шести матчах россиянин одержал четыре победы, причём трижды уложился в два сета. Правда, в последней встрече сильнее оказался Чилич. В январе он отдал отечественному спортсмену лишь одну партию в третьем круге Australian Open — 7:5, 7:6, 3:6, 6:3.

Начало матча на «Ролан Гаррос» осталось за Андреем. Он не сразу приноровился к мощной подаче соперника и в первых геймах позволил ему сделать шесть эйсов. Однако постепенно Рублёв нашёл ключ к данному элементу игры оппонента. При счёте 3:2 в пользу Чилича россиянин заработал двойной брейк-пойнт, но не реализовал его. Затем ситуация повторилась.

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Однако в концовке удача всё же улыбнулась ему. С третьей попытки москвич сделал брейк, а затем уверенно подал на сет — 7:5. Важно, что Чилич чувствовал себя не в своей тарелке. Так, процент выигрыша первой подачи составил у него 69%, тогда как в матче с Медведевым был 89%. Вдобавок Марин не имел ни одного брейк-пойнта и совершил в три раза больше невынужденных ошибок, чем россиянин, — 16:5. Когда Андрей повышал обороты и начинал играть широко по корту, хорват явно не успевал за ним и зачастую завершал розыгрыши ударами в сетку или аут.

Увы, развить успех в следующей партии не вышло. Рублёв быстро позволил Чиличу сделать брейк и повести — 3:0. После этого ветеран ATP-тура почувствовал уверенность в себе и заиграл гораздо смелее и активнее.

Россиянин вновь был неплох на приёме и в трёх геймах доводил дело до баланса. Но в эти моменты соперник включал мощнейшую подачу со скоростью за 200 км/ч, противопоставить которой что-либо нереально. Так, при счёте 5:3 он не реализовал тройной сетбол, но всё же довёл дело до победы.

Уроженец Москвы запомнился также чрезмерными эмоциями. После очередного неудачного розыгрыша он начал громко кричать и несколько раз сильно ударил себя ракеткой по ногам.

Следующий сет сложился по аналогичному сценарию. Его исход решил единственный брейк-пойнт. К сожалению, он оказался не в активе Рублёва. В пятом гейме Чилич легко взял подачу соперника. А вот у Рублёва приём совсем разладился, ведь он ни разу даже не заработал брейк.

Становилось всё более очевидным, что хорват вынуждает его действовать в неудобной манере. Россиянин никак не мог проявить свои сильные качества и опускался слишком далеко за линию, редко входя в корт. Ему явно недоставало активности. Складывалось впечатление, что спортсмена что-то беспокоит, тогда как его возрастной конкурент выглядел свежее.

Но в четвёртой партии Рублёв наконец разозлился, а его оппонент заметно сбавил. Андрей начал действовать активнее и смелее и уже не стеснялся играть первым номером. В итоге два гейма на своей подаче он забрал под ноль, а ещё в двух отдал Чиличу всего по одному очку.

При счёте 4:3 он сделал долгожданный брейк, которого ему так не хватало. После этого поймавший кураж россиянин уверенно восстановил паритет на табло. У Марина же на приёме на этот раз не было ни шанса.

В решающем сете спортсмены ожидаемо избегали риска и достаточно уверенно брали собственную подачу. В большей части геймов они не отдавали друг другу на приёме больше двух очков. Однако шансы сделать судьбоносный брейк у обоих всё-таки имелись. Хорват и вовсе не реализовал матчбол. Затем брейк заработал уже Рублёв, но оппонент спасся.

В результате судьба противостояния решилась на чемпионском тай-брейке. Увы, в нём у Андрея не было ни малейшего шанса. Хорвату вновь помогла мощная подача — он совершил четыре эйса. Это позволило Чиличу поймать кураж — мячи после его ударов летели точно по линиям. Россиянин же набрал всего два очка, да и те на старте тай-брейка, и лишь бессильно стучал ракеткой по корту.

Рублёв был близок к тому, чтобы впервые в карьере пробиться в полуфинал ТБШ, но остановился в шаге от этого достижения. Теперь страну на «Ролан Гаррос» будет представлять одна Касаткина.