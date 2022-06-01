Медведев 13 июня может вновь стать первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой после поражения серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Франции — 2022.

Это произойдёт, если немец Александр Зверев не сможет выиграть «Ролан Гаррос». В таком случае Медведев сместит серба Новака Джоковича с первой позиции рейтинга.

Если же Зверев победит в турнире, то станет первой ракеткой мира, Медведев останется вторым, а Джокович станет третьим.

Напомним, что в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции испанец обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 4 часа 14 минут.

Зверев выиграл Карлоса Алькараса со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет Медведева с «Ролан Гаррос».