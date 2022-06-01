Медведев 13 июня может вновь стать первой ракеткой мира

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой после поражения серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Франции — 2022.
Медведев 13 июня может вновь стать первой ракеткой мира
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

Это произойдёт, если немец Александр Зверев не сможет выиграть «Ролан Гаррос». В таком случае Медведев сместит серба Новака Джоковича с первой позиции рейтинга.

Если же Зверев победит в турнире, то станет первой ракеткой мира, Медведев останется вторым, а Джокович станет третьим.

Напомним, что в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции испанец обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 4 часа 14 минут. 

Зверев выиграл Карлоса Алькараса со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет Медведева с «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить