Морозова — о сложной сетке Кудерметовой на «РГ»: не думаю, что она потратила все силы

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Экс-победительница «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова считает, что у россиянки Вероники Кудерметовой ещё есть силы для борьбы на Открытом чемпионате Франции — 2022.

«Кудерметовой пришлось побороться за выход в четвертьфинал, но я не думаю, что из-за этого её покинут все силы. Представляете, какой у неё сейчас адреналин — она выступает в важном турнире и добралась уже до такой высоты! Так что не стоит даже думать, будто она устала. Она будет бороться на все 150 процентов», — заявила Морозова в интервью RT.

Ранее Морозова поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча между Кудерметовой и её соотечественницей Дарьей Касаткиной на «Ролан Гаррос».

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