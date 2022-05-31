Морозова — о схватке Касаткиной и Кудерметовой: фаворита нет, матч будет нервным

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Экс-победительница «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча между россиянкой Вероникой Кудерметовой и её соотечественницей Дарьей Касаткиной на «Ролан Гаррос».
Морозова — о схватке Касаткиной и Кудерметовой: фаворита нет, матч будет нервным
  • Gettyimages.ru
  • © Ian MacNicol

«Знаете, они обе умницы. Вообще, хочу сказать, что у нас сейчас появились игроки, у которых очень мало недостатков. У них такая хорошая техника и физика, что вопрос заключается лишь в том, как каждая из них проявит себя в конкретный момент. Матч будет нервный. На первый взгляд, у Касаткиной есть преимущество. Но Кудерметова может хорошо подавать, атаковать и выходить к сетке, у неё очень сильные ноги, и физически она на этом турнире очень хорошо готова. Естественно, они друг друга хорошо знают и понимают, как нужно действовать. И у той, и у другой есть оружие, и результат будет зависеть от того, как они его применят», — заявила Морозова в интервью RT. 

Матч Кудерметова — Касаткина пройдёт 1 июня.

Ранее Морозова оценила шансы на победу Андрея Рублёва в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Франции с хорватом Марином Чиличем.

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