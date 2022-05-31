Морозова: Рублёв победит Чилича, если покажет свой теннис

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Экс-победительница «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова оценила шансы на победу Андрея Рублёва в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Франции с хорватом Марином Чиличем.
Морозова: Рублёв победит Чилича, если покажет свой теннис
  • globallookpress.com
  • © Victor Joly/Dppi

«Я считаю, что у Рублёва очень хорошие шансы на победу. Хорват — достаточно возрастной игрок, а Андрей действует быстро, он любит такой мощный теннис. С Марином нужно хорошо принимать, а для нашего спортсмена это не должно стать какой-то дикой проблемой. Думаю, он посмотрел матч Медведева, сделал определённые выводы и будет готов не допускать тех ошибок, что сделал соотечественник. Да и Даня ему, уверена, подскажет. Если Андрей сможет показать свой теннис, то победит», — заявила Морозова в интервью RT.

Матч Рублёв — Чилич пройдёт 1 июня.

Ранее Морозова прокомментировала вылет Даниила Медведева из Открытого чемпионата Франции.

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