Морозова: Рублёв победит Чилича, если покажет свой теннис

Экс-победительница «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова оценила шансы на победу Андрея Рублёва в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Франции с хорватом Марином Чиличем.

«Я считаю, что у Рублёва очень хорошие шансы на победу. Хорват — достаточно возрастной игрок, а Андрей действует быстро, он любит такой мощный теннис. С Марином нужно хорошо принимать, а для нашего спортсмена это не должно стать какой-то дикой проблемой. Думаю, он посмотрел матч Медведева, сделал определённые выводы и будет готов не допускать тех ошибок, что сделал соотечественник. Да и Даня ему, уверена, подскажет. Если Андрей сможет показать свой теннис, то победит», — заявила Морозова в интервью RT.

Матч Рублёв — Чилич пройдёт 1 июня.

Ранее Морозова прокомментировала вылет Даниила Медведева из Открытого чемпионата Франции.