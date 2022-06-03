Даниил Медведев 13 июня станет первой ракеткой мира

Россиянин Даниил Медведев должен вновь возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Это стало возможным после того, как испанец Рафаэль Надаль победил Александра Зверева из Германии в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису 2022 года.

Российский теннисист станет первой ракеткой мира 13 июня.

Медведев уже возглавлял рейтинг в марте. 26-летний россиянин на «Ролан Гаррос» уступил хорвату Марину Чиличу в четвёртом круге (2:6, 3:6, 2:6).

Ранее сообщалось, что Надаль в рекордный четырнадцатый раз вышел в финал «Ролан Гаррос».