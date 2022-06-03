Надаль в рекордный четырнадцатый раз вышел в финал «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Испанец Рафаэль Надаль оформил выход в финал Открытого чемпионата Франции по теннису в Париже.
Надаль в рекордный четырнадцатый раз вышел в финал «Ролан Гаррос»
  • AP

36-летний теннисист из Испании (5-й номер посева) в матче 1/2 финала плей-офф переиграл Александра Зверева (3-й) из Германии. Немец получил травму во втором сете, когда соперники ушли на тай-брейк при счете 7:6 (10:8), 6:6 в пользу испанца. Теннисисты провели на корте более трёх часов.

В финале Надаль сыграет с победителем встречи между норвежцем Каспером Руудом (8-й) и хорватом Марином Чиличем (20).

Надаль является 13-кратным чемпионом «Ролан Гаррос».

Общий призовой фонд турнира составляет более €43 млн.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российским теннисистам из-за отстранения от Уимблдона следует начать готовиться к турнирам, которые проводятся на покрытии «хард», пропустив травяную часть сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить