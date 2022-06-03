Надаль в рекордный четырнадцатый раз вышел в финал «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль оформил выход в финал Открытого чемпионата Франции по теннису в Париже.

36-летний теннисист из Испании (5-й номер посева) в матче 1/2 финала плей-офф переиграл Александра Зверева (3-й) из Германии. Немец получил травму во втором сете, когда соперники ушли на тай-брейк при счете 7:6 (10:8), 6:6 в пользу испанца. Теннисисты провели на корте более трёх часов.

В финале Надаль сыграет с победителем встречи между норвежцем Каспером Руудом (8-й) и хорватом Марином Чиличем (20).

Надаль является 13-кратным чемпионом «Ролан Гаррос».

Общий призовой фонд турнира составляет более €43 млн.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российским теннисистам из-за отстранения от Уимблдона следует начать готовиться к турнирам, которые проводятся на покрытии «хард», пропустив травяную часть сезона.