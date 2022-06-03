Тарпищев считает, что российским теннисистам следует пропустить травяную часть сезона

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российским теннисистам из-за отстранения от Уимблдона следует начать готовиться к турнирам, которые проводятся на покрытии «хард», пропустив травяную часть сезона.

«Учитывая отстранение от Уимблдона, перед нашими теннисистами встаёт вопрос формирования календаря и тренировочного процесса на те недели, в которые проходит турнир. Думаю, надо уже готовиться к «харду», пропустив травяной этап, и это может быть в какой-то мере преимуществом, — цитирует Тарпищева ТАСС.

Он также подчеркнул, что психологически обидно, что российские теннисисты не будут играть на Уимблдоне, но рейтинговые очки не даются за выступление на этом турнире. По его словам, теннисисты из России понимают, что ATP и WTA придерживаются объективности в соревновательном процессе.

Представитель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) сообщил, что по-прежнему не собирается допускать россиян и белорусов к участию в Открытом чемпионате Великобритании.

ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.

Ранее теннисист Даниил Медведев заявил о готовности сыграть на Уимблдоне без рейтинговых очков.