Морозова: на результате Медведева на РГ сказалась ситуация в мире

Экс-победительница «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова считает, что на результат Даниила Медведева в игре с Марином Чиличем могла повлиять ситуация в мире.

«Чиличу нечего было терять. Он играл со вторым теннисистом мира, который побыл чуть-чуть первым и мог вернуться на лидирующую строчку. Чилич пошёл ва-банк, и у него получилось. А у Даниила не сложилось с первой подачей. Но тут нужно понимать, что у него весьма сложный теннис, для которого нужно быть в очень хорошей форме. Его понимание игры и тонкости, которые он использует, требуют отменной физической готовности и 100%-ной уверенности. По-другому на таком высоком уровне быть не может. Ко всему прочему, ситуация в мире сейчас сложная, и, на мой взгляд, она также оказывает определённое давление на него», — заявила Морозова в интервью RT.

Ранее Морозова прокомментировала вылет Даниила Медведева из Открытого чемпионата Франции.