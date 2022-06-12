Неожиданная рокировка: Александрова выиграла второй турнир в карьере, а Медведев уступил 205-й ракетке мира

Екатерина Александрова разгромила шестую ракетку мира Арину Соболенко в финале турнира WTA в Хертогенбосе и завоевала второй титул в карьере. После того как белоруска повела в первом сете со счётом 5:4, россиянка не позволила ей взять ни одного гейма. А вот Даниил Медведев неожиданно уступил малоизвестному Тиму ван Рейтховену. Занимавший в начале недели 205-е место в рейтинге ATP нидерландец четыре раза взял подачу фаворита и сотворил самую громкую сенсацию года.

Российские теннисисты на этой неделе, похоже, решили показать Уимблдону, чего лишится турнир Большого шлема из-за недопуска спортсменов на соревнования. В Хертогенбосе они сумели добраться до финала как в мужском, так и в женском одиночном разряде.

«Смогла взять её подачу»

Сразу семь российских теннисисток на этой неделе приняли участие в турнире WTA 250, поскольку параллельные соревнования в Великобритании, как и Уимблдон, были для них недоступны. До решающего матча сумела добраться Екатерина Александрова, которая накануне обыграла Веронику Кудерметову. Спортсменка неплохо проводит сезон. Уже дважды доходила до полуфиналов на грунте — в Чарльстоне и Мадриде. И казалось, сможет хорошо выступить на «Ролан Гаррос», но её остановила во втором круге 63-й номер мирового рейтинга Ирина Бегу.

Переход на другое покрытие не отразился на теннисе Александровой. Как отмечала в интервью RT экс третья ракетка мира Надежда Петрова, стиль игры Екатерины позволяет успешно действовать на любом корте. Нужно лишь вносить небольшие коррективы в тактику.

Впрочем, мало кто мог ожидать, с какой лёгкостью для спортсменки пройдёт её первый финал на траве в карьере. Тем более в соперники ей досталась Арина Соболенко, занимающая шестое место в мировом рейтинге. Белоруска ранее испытывала проблемы с подачей. В прошлом году теннисистка допустила больше всего двойных в WTA-туре. Но на грунте в текущем сезоне наконец обрела уверенность, поэтому букмекеры склонялись к тому, что и в Хертогенбосе победу одержит именно она. В пользу Арины говорила и уверенная игра на данном покрытии: она дошла до полуфинала Уимблдона-2021.

Однако встреча показала существенный прогресс Александровой за последнее время. Поначалу шла равная борьба. Первой добилась брейка Соболенко и повела 4:2. Россиянка не растерялась и сразу выровняла игру, взяв подачу соперницы. Ключевым в партии стал 11-й гейм при счёте 5:5. Арина не попала в корт, и после этого у Александровой появилась возможность вырваться вперёд, которой она уверенно воспользовалась, а затем довела дело до победы — 7:5.

Во втором сете игра Соболенко совсем расклеилась, вновь пошли ошибки. Сразу две двойные в гейме привели к тому, что она отдала его под ноль. А затем ничего не смогла сделать на подаче соперницы. У Александровой прошли укороченный и два эйса. После этого Арина будто бы сдалась, и Екатерина выиграла со счётом 6:0. Россиянка взяла девять геймов подряд.

Хотя Александровой уже 27 лет, это всего второй титул в её карьере. Первый она завовала не так давно — в 2020 году Шэньчжэне. Благодаря победе в Нидерландах спортсменка поднимется с 30-й на 27-ю строчку рейтинга WTA.

Как отметила Екатерина после финала, она была удивлена своим результатом, поскольку в первом матче никак не могла попасть в корт.

«Травяное покрытие очень сложное для любого теннисиста, потому что отскок весьма непредсказуемый. Порой ты не представляешь, что делать дальше, потому что не знаешь, чего ожидать. Но от матча к матчу почувствовала, что находить ритм всё проще. Я, конечно, очень счастлива», — приводит слова спортсменки РИА Новости.

По мнению Екатерины, психологически ей очень помог полуфинал в Мадриде, поскольку тогда она поняла, что способна побеждать на любом покрытии.

«Я проигрывала Арине ранее, она очень здорово бьёт, у неё суперподача, а на траве это просто убийственный аргумент. Но я нашла ритм, смогла возвращать мяч, начались розыгрыши. Ключ к победе был в том, чтобы взять её подачу», — добавила Александрова.

«Не должен был проигрывать»

Прочили победу в финале и Даниилу Медведеву. Россиянин на протяжении всего турнира в Хертогенбосе действовал достаточно уверенно и победил сразу двух сильных соперников — Жиля Симона и Адриано Маннарино, которые отлично выступают именно на траве. Это лишь подтверждало мнение о том, что спортсмен наконец-то приспособился к покрытию.

Уже в прошлом году у него был существенный прогресс — победа в турнире на Майорке и четвёртый круг Уимблдона. И теперь появилась возможность завоевать второй титул в карьере на траве. Тем более соперник ему достался не самый грозный — 205-й номер мирового рейтинга Тим ван Рейтховен.

Представитель Нидерландов преподнёс дома сюрприз, одолев американца Тейлора Фритца и канадца Феликса Оже-Альяссима. Однако многие считали, что финал турнира — максимум для юного спортсмена. Но, как и в случае с женской частью соревнований, эксперты ошиблись.

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Матч для Даниила не задался с самого начала: он отдал свою подачу, а затем в самый неподходящий момент у него пошла кровь из носа, из-за чего пришлось брать медицинский тайм-аут. Впрочем, эта неприятность не помешала Медведеву добиться обратного брейка и выровнять игру, но получить преимущество над соперником никак не удавалось. Первая подача шла с переменным успехом, а на второй россиянин практически не брал очков — всего восемь из 21 за матч. Кроме того, эйсы чередовались с двойными ошибками. Ключевым в первом сете стал десятый гейм при счёте 4:5. Ван Рейтховен заработал двойной сетбол и первый же смог реализовать: Медведев не успел к резкому кроссу нидерландца и совершил ошибку.

Начало второй партии оказалось ещё более провальным. Даниил не был похож сам на себя: постоянно отправлял мяч в аут, не проходили укороченные. Влияли на игру и трибуны, неистово поддерживавшие нидерландца. У ван Рейтховена почти всегда проходила первая подача, после чего он заставлял Медведева бегать по всему корту. Довольно быстро дело дошло до 0:5. Но россиянин сумел размочить счёт, отыграв при этом матчбол. Впрочем, развить успех Даниил не смог. Соперник легко под ноль взял седьмой гейм и завоевал первый титул в карьере.

Ван Рейтховен стал самым низкорейтинговым теннисистом в текущем сезоне, кто победил в турнире ATP. До этой недели Тиму не удавалось выиграть ни один матч в туре.

Рассуждая о результате Медведева, заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил не лучшее функциональное состояние спортсмена.

«Ему предстоит ещё довольно большой период восстановления. Нужно приобрести игровую форму, вернуть свои ощущения и погрузиться в соревновательную атмосферу. Действительно, такой перепад в позициях в рейтинге. Даня не должен был проиграть вроде бы. Но конкуренция высокая. Надо играть на своём уровне, и тогда преимущество будет сказываться. Медведев пока не набрал своей высоты. Я так понимаю, что ему ещё месяца два нужно играть и восстанавливаться», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

На следующей неделе Даниил в статусе первой ракетки мира проведёт турнир в Галле. Остаётся надеяться, что он сложится для россиянина успешнее.