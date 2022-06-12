Чесноков о поражении Медведева: 205-й игрок разгромно обыграл второго в мире — немыслимо

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказался о поражении россиянина Даниила Медведева в финале травяного турнира в Хертогенбосе.

«Ничего страшного, что у Медведева пошла кровь носом. Но видно, что форма Дани — неоптимальная. 205-й игрок разгромно обыгрывает второго в мире. Должно было быть всё наоборот. Игрок третьей сотни вдруг такое совершает! Это немыслимо. Не понимаю, что произошло», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Медведев проиграл нидерландцу Тиму ван Рейтховену в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Хертогенбосе.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 4:6, 1:6 в пользу голландца.

Медведев допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Рейтховен сделал пять эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из десяти и допустил одну двойную ошибку.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Екатерины Александровой на турнире WTA 250 в Хертогенбосе.