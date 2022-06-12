Тарпищев: Александрова никогда не отличалась стабильностью, а в Хертогенбосе была великолепна

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Екатерины Александровой на турнире WTA 250 в Хертогенбосе.

«Поздравляю Екатерину, на этом турнире она была великолепна, просто замечательный теннис! Она никогда не отличалась стабильностью. На этом турнире она показала качественный стабильный теннис», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

По его словам, стиль игры Александровой сильно отличается от всех остальных. Также он подчеркнул, что её уровень на данный момент соответствует топ-15 мирового рейтинга.

«Мы все надеемся и верим в её прогресс и дальнейшие успехи», — заключил Тарпищев.

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла белоруску Арину Соболенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды).

Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:0 в пользу россиянки. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут.

Для Александровой это второй титул в карьере на уровне WTA. За победу на турнире она получит более €26 тыс. и 280 рейтинговых очков.

Ранее спортсменка призналась, что не ожидала выйти в финал теннисного турнира в Хертогенбосе.