Александрова призналась, что не ожидала выйти в финал теннисного турнира в Хертогенбосе
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«Всегда здорово выходить в финал турнира, но особенно приятно, что мне впервые это удалось сделать на травяном покрытии. Совершенно точно могу сказать, что не ожидала того, что дойду до финала», — цитирует Александрову РИА Новости.
По её словам, она рада, что смогла нащупать свою игру, и надеется, что в решающей встрече покажет себя с лучшей стороны.
В финале Александрова встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, которая одолела американку Шелби Роджерс.
Ранее сообщалось, что Александрова обыграла Кудерметову со счётом 6:3, 6:1 и вышла в финал турнира в Хертогенбосе.