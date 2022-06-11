Александрова призналась, что не ожидала выйти в финал теннисного турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в полуфинале турнира в Хертогенбосе.

«Всегда здорово выходить в финал турнира, но особенно приятно, что мне впервые это удалось сделать на травяном покрытии. Совершенно точно могу сказать, что не ожидала того, что дойду до финала», — цитирует Александрову РИА Новости.

По её словам, она рада, что смогла нащупать свою игру, и надеется, что в решающей встрече покажет себя с лучшей стороны.

В финале Александрова встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, которая одолела американку Шелби Роджерс.

Ранее сообщалось, что Александрова обыграла Кудерметову со счётом 6:3, 6:1 и вышла в финал турнира в Хертогенбосе.