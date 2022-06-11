Александрова обыграла Кудерметову и вышла в финал турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой и вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды).

Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Александровой.

Александрова допустила пять двойных ошибок, реализовала пять из шести брейк-пойнтов и сделала шесть эйсов. Кудерметова допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Александрова в финале встретится с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Шелби Роджерс (США).

Ранее сообщалось, что Александрова одержала победу над американкой Кэти Макнелли и вышла в полуфинал турнира WTA в Хертогенбосе.