Александрова разгромила Макнелли и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе

Короткая ссылка
Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над американкой Кэти Макнелли и вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды).
Александрова разгромила Макнелли и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:1 в пользу россиянки.

Александрова сделала семь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из шести. Американка допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-поинта.

В полуфинале Александрова встретится со своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

Ранее сообщалось, что Кудерметова одержала победу над швейцаркой Белиндой Беничич и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить