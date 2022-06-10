Александрова разгромила Макнелли и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе
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Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:1 в пользу россиянки.
Александрова сделала семь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из шести. Американка допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-поинта.
В полуфинале Александрова встретится со своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой.
Ранее сообщалось, что Кудерметова одержала победу над швейцаркой Белиндой Беничич и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе.