Александрова разгромила Макнелли и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над американкой Кэти Макнелли и вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды).

Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:1 в пользу россиянки.

Александрова сделала семь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из шести. Американка допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-поинта.

В полуфинале Александрова встретится со своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

Ранее сообщалось, что Кудерметова одержала победу над швейцаркой Белиндой Беничич и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе.