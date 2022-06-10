Кудерметова обыграла Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над швейцаркой Белиндой Беничич и вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды).
Кудерметова обыграла Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе
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  • © Eurasia Sport Images

Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

Кудерметова допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Бенчич сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх.

В полуфинале Кудерметова встретится с победителем пары Екатерина Александрова (Россия) — Кэти Макнелли (США).

Ранее сообщалось, что Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в нидерландском Хертогенбосе.

 

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