Кудерметова победила Блинкову и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Хертогенбосе

Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в нидерландском Хертогенбосе.

Российская теннисистка в матче второго круга победила соотечественницу Анну Блинкову — 5:7, 5:2. Матч завершился отказом второго игрока. Игра продолжалась 1 час 37 минут.

Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница противостояния между Анной Калинской (Россия) и Белиндой Бенчич (Швейцария).

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдонском турнире — 2022.