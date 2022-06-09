Кудерметова победила Блинкову и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Хертогенбосе

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Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в нидерландском Хертогенбосе.
Кудерметова победила Блинкову и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Хертогенбосе
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Pretty

Российская теннисистка в матче второго круга победила соотечественницу Анну Блинкову — 5:7, 5:2. Матч завершился отказом второго игрока. Игра продолжалась 1 час 37 минут.

Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница противостояния между Анной Калинской (Россия) и Белиндой Бенчич (Швейцария).

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдонском турнире — 2022.

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