Чесноков уверен, что Медведев был бы фаворитом Уимблдона

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказался о победе второй ракетки мира Даниила Медведева над французом Адрианом Маннарино в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Хертогенбосе.

«Медведев точно был бы фаворитом Уимблдона. Его стиль игры подходит для быстрых покрытий, для травы. Медведев хорошо играет на мощности соперников, тянет все мячи. Думаю, ему должно нравиться играть на траве, это его покрытие», — цитирует Чеснокова Sport24.

Он также отметил, что матч с Маннарино был хорошим, а сам француз является сложным соперником на траве.

«У Медведева очень хороший приём. Думаю, что Даня должен справиться в финале с игроком, который впервые вышел в финал на уровне ATP, в двух сетах», — добавил эксперт.

Медведев одолел Маннарино со счётом 7:5, 7:5 за 1 час 55 минут.

Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Медведева в финал теннисного турнира в Хертогенбосе.