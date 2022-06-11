Тарпищев прокомментировал выход Медведева в финал теннисного турнира в Хертогенбосе

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу второй ракетки мира Даниила Медведева над французом Адрианом Маннарино в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Хертогенбосе.
Тарпищев прокомментировал выход Медведева в финал теннисного турнира в Хертогенбосе
  • Gettyimages.ru
  • © BSR Agency

«Как мне игра Дани на траве? Так же, как и на земле. Длинные розыгрыши, играли, как на грунте. Здесь нельзя отметить что-нибудь достойное», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Он также признался, что ничего не ожидает от финала с 205-м номером рейтинга ATP голландцем Тимом ван Рейтховеном, обыгравшим канадца Феликса Оже-Альяссима. По мнению главы ФТР, матч не будет вызывать такого интереса, как любая игра турниров Большого шлема.

«Если говорить по сопернику, то ван Рейтховен проходимый, но многое будет зависеть от подачи. У травы специфический отскок, поэтому иногда могут быть такие несуразицы, когда 200-й может обыграть пятого, но мы насчёт этого не паримся», — добавил Тарпищев.

Ранее сообщалось, что Медведев одолел Маннарино со счётом 7:5, 7:5 и пробился в финал теннисного турнира в Хертогенбосе. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить