Тарпищев прокомментировал выход Медведева в финал теннисного турнира в Хертогенбосе

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу второй ракетки мира Даниила Медведева над французом Адрианом Маннарино в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Хертогенбосе.

«Как мне игра Дани на траве? Так же, как и на земле. Длинные розыгрыши, играли, как на грунте. Здесь нельзя отметить что-нибудь достойное», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Он также признался, что ничего не ожидает от финала с 205-м номером рейтинга ATP голландцем Тимом ван Рейтховеном, обыгравшим канадца Феликса Оже-Альяссима. По мнению главы ФТР, матч не будет вызывать такого интереса, как любая игра турниров Большого шлема.

«Если говорить по сопернику, то ван Рейтховен проходимый, но многое будет зависеть от подачи. У травы специфический отскок, поэтому иногда могут быть такие несуразицы, когда 200-й может обыграть пятого, но мы насчёт этого не паримся», — добавил Тарпищев.

Ранее сообщалось, что Медведев одолел Маннарино со счётом 7:5, 7:5 и пробился в финал теннисного турнира в Хертогенбосе. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.