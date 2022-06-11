Медведев одолел Маннарино и пробился в финал теннисного турнира в Хертогенбосе

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над французом Адрианом Маннарино в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Хертогенбосе.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 7:5, 7:5 в пользу второй ракетки мира.

Таким образом, Даниил вышел в финал соревнований, в котором встретится с 205-м номером рейтинга ATP голландцем Тимом ван Рейтховеном, обыгравшим канадца Феликса Оже-Альяссима.

Для Медведева это первый финал с января 2022 года. Тогда он уступил в решающем матче Australian Open испанцу Рафаэлю Надалю.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова обыграла Веронику Кудерметову и вышла в финал турнира в Хертогенбосе.