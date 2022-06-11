Медведев одолел Маннарино и пробился в финал теннисного турнира в Хертогенбосе

Короткая ссылка
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над французом Адрианом Маннарино в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Хертогенбосе.
Медведев одолел Маннарино и пробился в финал теннисного турнира в Хертогенбосе
  • Gettyimages.ru
  • © BSR Agency

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 7:5, 7:5 в пользу второй ракетки мира.

Таким образом, Даниил вышел в финал соревнований, в котором встретится с 205-м номером рейтинга ATP голландцем Тимом ван Рейтховеном, обыгравшим канадца Феликса Оже-Альяссима.

Для Медведева это первый финал с января 2022 года. Тогда он уступил в решающем матче Australian Open испанцу Рафаэлю Надалю.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова обыграла Веронику Кудерметову и вышла в финал турнира в Хертогенбосе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить