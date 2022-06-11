Медведев одолел Маннарино и пробился в финал теннисного турнира в Хертогенбосе
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Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 7:5, 7:5 в пользу второй ракетки мира.
Таким образом, Даниил вышел в финал соревнований, в котором встретится с 205-м номером рейтинга ATP голландцем Тимом ван Рейтховеном, обыгравшим канадца Феликса Оже-Альяссима.
Для Медведева это первый финал с января 2022 года. Тогда он уступил в решающем матче Australian Open испанцу Рафаэлю Надалю.
Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова обыграла Веронику Кудерметову и вышла в финал турнира в Хертогенбосе.