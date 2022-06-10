Глава ATP заявил, что вернёт рейтинговые очки Уимблдону, если турнир допустит россиян

Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци рассказал, при каких условиях организация вернёт рейтинговые очки Уимблдонскому турниру.

«Мы были бы рады отозвать своё решение о снятии очков, если бы был снят запрет на участие россиян и белорусов, выразивших готовность сделать письменные заявления, поскольку никто из них не поддерживает конфликт на Украине», — приводит слова Гауденици Ubitennis.

Он также отметил, что ассоциация хочет, чтобы в 2022 году каждый теннисист имел доступ к равному количеству очков. По его словам, это единственный способ составить справедливый рейтинг в конце года.

«К сожалению, в итоговом рейтинге Уимблдона очков не будет, но, с нашей точки зрения, это самый справедливый выбор, как и для Женской теннисной ассоциации», — добавил Гаудениц.

Напомним, что ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF).

Уимблдонский турнир начнётся 27 июня.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдонском турнире — 2022.