Медведев уступил 205-й ракете мира в финале теннисного турнира в Хертогенбосе
- AP
Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 4:6, 1:6 в пользу голландца.
Медведев допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Рейтховен сделал пять эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из десяти и допустил одну двойную ошибку.
Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла белоруску Арину Соболенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды).