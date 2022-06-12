Медведев уступил 205-й ракете мира в финале теннисного турнира в Хертогенбосе

Россиянин Даниил Медведев проиграл нидерландцу Тиму ван Рейтховену в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Хертогенбосе.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 4:6, 1:6 в пользу голландца.

Медведев допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Рейтховен сделал пять эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из десяти и допустил одну двойную ошибку.

Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла белоруску Арину Соболенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды).