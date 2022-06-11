Дядя Надаля заявил, что Рафаэль сыграет на Уимблдоне-2022

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Тони Надаль, тренер и дядя Рафаэля, высказался о возможном участии племянника на Уимблдоне 2022 года.
Дядя Надаля заявил, что Рафаэль сыграет на Уимблдоне-2022
  • Gettyimages.ru
  • © ATPImages

«Да, Рафаэль сыграет на Уимблдоне. Я разговаривал с ним. Сначала он сказал: «Всё ещё болит». Но уже вчера он сказал, что ему намного лучше», — приводит слова Тони Надаля Tennis.net.

Дядя спортсмена рассказал, что Рафаэль хочет тренироваться и если у него будет шанс, то он сыграет на Уимблдонском турнире. По его словам, племянник выйдет на корт в понедельник.

Напомним, что у Надаля диагностировали некроз ладьевидной кости стопы. После Открытого чемпионата Франции испанец должен выдержать паузу в несколько месяцев.

Уимблдонский теннисный турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Ранее Надаль рассказал, как он смог выиграть Открытый чемпионат Франции — 2022 с травмированной стопой.

 

 

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