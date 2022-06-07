Надаль объяснил, как ему удалось выиграть «Ролан Гаррос» с травмой

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как он смог выиграть Открытый чемпионат Франции — 2022 с травмированной стопой.
Надаль объяснил, как ему удалось выиграть «Ролан Гаррос» с травмой
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«Мне блокировали чувствительные нервы. Если двигательные нервы немеют, шевелить ногой не получится. В финале у меня затекли пальцы на ногах, и я стал хуже себя чувствовать, но контролировал свою лодыжку», — заявил Надаль в интервью ATP.

Рафаэль Надаль разгромил Каспера Рууда и в 14-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос». После финала испанец признался, что выступал в Париже на обезболивающих, поскольку у него обострились боли в стопе, вызванные хронической травмой.

Ранее Рафаэль Надаль предположил, сможет ли серб Новак Джокович обойти его по количеству побед в «мэйджорах».

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