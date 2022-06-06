Надаль: не расстроюсь, если Джокович выиграет 23 ТБШ, а я останусь с 22

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22-кратный чемпион турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль предположил, сможет ли серб Новак Джокович обойти его по количеству побед в «мэйджорах».
Надаль: не расстроюсь, если Джокович выиграет 23 ТБШ, а я останусь с 22
  • globallookpress.com
  • © Gao Jing

«Честно говоря, я не расстроюсь, если Новак выиграет 23 турнира Большого шлема, а я останусь с 22. Я думаю, это совсем не повлияет на моё счастье. Даже ни на процент», — приводит слова Надаля Wionews со ссылкой на эфир CNN.

Матч Надаль — Рууд завершился со счётом 6:3, 6:3, 6:0 в пользу легендарного 36-летнего спортсмена.

Таким образом, испанец в рекордный, 14-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции. Кроме того, теперь на его счету 22 титула турниров Большого шлема. У Джоковича и Федерера по 20 титулов ТБШ.

Ранее Надаль заявил, что пока не планирует завершать карьеру.

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