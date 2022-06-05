Надаль заявил, что пока не планирует завершать карьеру
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«Я не знаю, что может произойти в будущем, но я постараюсь продолжить», — сказал Надаль в интервью после матча.
Матч Надаль — Рууд завершился со счётом 6:3, 6:3, 6:0 в пользу легендарного 36-летнего спортсмена.
Таким образом, испанец в рекордный, 14-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции. Кроме того, теперь на его счету 22 титула турниров Большого шлема.
Ранее бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко оценил игру Надаля против Рууда в финале «Ролан Гаррос».