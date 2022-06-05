Давыденко не считает Надаля величайшим теннисистом в истории

Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко оценил игру Рафаэля Надаля против Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос».

«Величайший в истории? Лучший игрок в истории на грунтовом покрытии. На нём он непобедим. А на харде всё по-другому. Поэтому в совокупности — нет. Я на харде ни разу Надалю не проиграл, а на грунте проиграл всё», — приводит слова Давыденко «Чемпионат».

Он также выразил неуверенность, что испанец сможет побороться за победу на US Open и поедет на Уимблдон. По его словам, Надаль был очень мотивирован на «Ролан Гаррос» и набирал форму по ходу турнира.

Матч Надаль — Рууд завершился со счётом 6:3, 6:3, 6:0 в пользу легендарного 36-летнего спортсмена.

Таким образом, испанец в рекордный, 14-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции. Кроме того, теперь на его счету 22 титула турниров Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Надаль одержал победу над Руудом в финале турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.