Бывшая первая ракетка мира Возняцки ждёт второго ребёнка 

Бывшая датская теннисистка Каролина Возняцки рассказала, что ожидает появления на свет второго ребёнка.

В соцсетях экс первая ракетка мира опубликовала в соцсетях семейное фото, на котором она в руках держит снимок УЗИ.

«Готовы ко второму раунду», — подписала фотографию Возняцки.

Год назад датчанка родила дочь Оливию от своего мужа, бывшего игрока НБА Дэвида Ли.

Возняцки является чемпионкой Australian Open 2018 года, а также двукратной финалисткой US Open в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что чемпиона US Open 2020 Доминика Тима заподозрили в съёмках фильмов для взрослых.