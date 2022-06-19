Бывшая первая ракетка мира Возняцки ждёт второго ребёнка
- AP
В соцсетях экс первая ракетка мира опубликовала в соцсетях семейное фото, на котором она в руках держит снимок УЗИ.
«Готовы ко второму раунду», — подписала фотографию Возняцки.
Год назад датчанка родила дочь Оливию от своего мужа, бывшего игрока НБА Дэвида Ли.
Возняцки является чемпионкой Australian Open 2018 года, а также двукратной финалисткой US Open в одиночном разряде.
Ранее сообщалось, что чемпиона US Open 2020 Доминика Тима заподозрили в съёмках фильмов для взрослых.