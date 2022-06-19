Тарпищев: Хуркач залезает Медведеву под кожу, фаворита в финале нет

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева с поляком Хубертом Хуркачем в финале турнира в Галле.
Тарпищев: Хуркач залезает Медведеву под кожу, фаворита в финале нет
  • AP

«Хуркач — очень неудобный соперник для Медведева. В матчах против Дани поляк выкладывается на 100%, залезает Дане под кожу. Надо его прибивать первой подачей, тогда всё будет в порядке», — цитирует Тарпищева Sport24.

26-летний российский теннисист в полуфинальном матче обыграл хозяина кортов Оскара Отте в двух сетах со счётом 7:6, 6:3. Игра продолжалась 1 час 36 минут. В финале он встретится с Хубертом Хуркачем. 

Призовой фонд турнира составляет более €2 млн.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возвращении Медведева на первую строчку рейтинга ATP.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить