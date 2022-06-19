Тарпищев: Хуркач залезает Медведеву под кожу, фаворита в финале нет

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева с поляком Хубертом Хуркачем в финале турнира в Галле.

«Хуркач — очень неудобный соперник для Медведева. В матчах против Дани поляк выкладывается на 100%, залезает Дане под кожу. Надо его прибивать первой подачей, тогда всё будет в порядке», — цитирует Тарпищева Sport24.

26-летний российский теннисист в полуфинальном матче обыграл хозяина кортов Оскара Отте в двух сетах со счётом 7:6, 6:3. Игра продолжалась 1 час 36 минут. В финале он встретится с Хубертом Хуркачем.

Призовой фонд турнира составляет более €2 млн.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возвращении Медведева на первую строчку рейтинга ATP.