Журова — о рейтинге ATP: сейчас все будут кричать, чтобы Медведева дисквалифицировали

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возращении россиянина Даниила Медведева на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Даниил — молодец. На него сейчас смотрят и с вопросами обращаются к другим международным федерациям о том, почему теннисная федерация может допускать наших. Все будут кричать, чтобы его дисквалифицировали», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Российский теннисист уже возглавлял рейтинг с февраля по март 2022 года, а в начале апреля успешно перенёс операцию по удалению грыжи. Его реабилитация проходила около двух месяцев.

26-летний спортсмен опередил серба Новака Джоковича, который спустился на третью строчку, и немца Александра Зверева — он занимает второе место.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поздравил Медведева с первым местом в обновлённом рейтинге ATP.