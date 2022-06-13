В Госдуме поздравили Медведева с первым местом в обновлённом рейтинге ATP

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал возвращение россиянина Даниила Медведева на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Мы хотим его поздравить. Всё-таки первая ракетка мира — мечта любого теннисиста, любого спортсмена, который хочет подняться на пьедестал. Он заслуживает быть первой ракеткой мира. Это доказывает, что он один из сильнейших теннисистов современности»,— цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Российский теннисист уже возглавлял рейтинг с февраля по март 2022 года, а в начале апреля успешно перенёс операцию по удалению грыжи. Его реабилитация проходила около двух месяцев.

26-летний спортсмен опередил серба Новака Джоковича, который спустился на третью строчку, и немца Александра Зверева — он занимает второе место.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о возвращении Медведева на первую строчку рейтинга ATP.