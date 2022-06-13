Тарпищев высказался о возвращении Медведева на первую строчку рейтинга ATP

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал возвращение россиянина Даниила Медведева на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Я от всего сердца поздравляю Даниила! Он уже легендарный теннисист. Сделал столько чудес, что можно говорить только самое лучшее», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Российский теннисист уже возглавлял рейтинг с февраля по март 2022 года, а в начале апреля успешно перенёс операцию по удалению грыжи. Его реабилитация проходила около двух месяцев.

26-летний спортсмен опередил серба Новака Джоковича, который спустился на третью строчку, и немца Александра Зверева — он занимает второе место.

Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась эмоциями после участия в турнире WTA в Хертогенбосе.