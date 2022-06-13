Александрова поделилась эмоциями после участия в турнире в Хертогенбосе

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Российская теннисистка Екатерина Александрова высказалась об участии в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды).
Александрова поделилась эмоциями после участия в турнире в Хертогенбосе
  • AP

«Это была незабываемая неделя, спасибо», — написала Александрова в соцсетях.

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла белоруску Арину Соболенко в финале нидерландского турнира. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:0 в пользу россиянки.

Для Александровой это второй титул в карьере на уровне WTA. За победу на турнире она получит более €26 тыс. и 280 рейтинговых очков.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Александровой.

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