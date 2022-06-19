Рахимова пробилась во второй круг теннисного турнира в Бад-Хомбурге

Россиянка Камилла Рахимова оформила выход во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Бад-Хомбурге.

Теннисистка из России в матче первого круга одержала победу над своей соотечественницей Людмилой Самсоновой со счётом 7:6, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 52 минуты.

Следующей соперницей Рахимовой станет победительница встречи Александра Соснович (Белоруссия) — Каролин Гарсия (Франция).

Призовой фонд турнира составляет более $200 тыс.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев не смог одержать победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Халле (Германия).