Виват, король: как Надаль выиграл 14-й «Ролан Гаррос» и 22-й турнир Большого шлема в карьере

Рафаэль Надаль разгромил Каспера Рууда и в 14-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос». После финала испанец признался, что выступал в Париже на обезболивающих, поскольку у него обострились боли в стопе, вызванные хронической травмой. Рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема пообещал сделать всё возможное для возвращения на корт, однако уверенности в этом у него нет. Не исключено, что завершившийся Открытый чемпионат Франции стал не только последним аккордом в карьере великого спортсмена, но и концом уникальной эпохи Большого трио.

На корте Филиппа Шатрье в воскресенье не было свободных мест. И не только потому, что все хотели увидеть финал «Ролан Гаррос», и то, как невероятный Рафаэль Надаль идёт за очередным Большим шлемом. Накануне появилась информация, будто этот матч может стать последним в карьере для «Короля грунта». И, скорее всего, именно в Париже завершится уникальная теннисная эпоха, где испанец боролся за первую строчку по количеству выигранных «мэйджеров» с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем.

В прошлом году перед US Open, который Надаль пропускал из-за травмы, все прочили победу в этом споре сербу. По итогам турнира он должен был заработать календарный шлем и вырваться вперёд по числу титулов, обогнав испанца и швейцарца. У каждого из них к тому моменту было по 20 трофеев. Однако Джоковича в финале в сложнейшем матче остановил Даниил Медведев.

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А далее произошёл скандал с выдворением Новака из Австралии из-за нежелания делать прививку от коронавируса, и серб снова лишился шанса вырваться вперёд. Впрочем, мало кто верил и в Надаля. Он не выступал полсезона из-за травмы стопы и до этого провёл всего пару турниров. Но Рафаэль заиграл, как в свои лучшие годы, и дошёл до финала, в котором ему противостоял обидчик Джоковича по US Open. Медведев хорошо начал ту встречу, но в последний момент испанец смог перехватить инициативу и завоевал свой 21-й Большой шлем. Возможно его окрыляло в том числе и отсутствие психологического давления. Во всех интервью после возвращения он неоднократно повторял, что уже не гонится за титулами и призовыми, а жаждет только одного — как можно дольше занимать любимым делом, играть в теннис.

На «Ролан Гаррос», к которому испанец вновь подходил после паузы, вызванной стрессовым переломом ребра и новыми проблемами со стопой, жребий свёл двух легенд мирового тенниса в четвертьфинале. И Надаль опять показал, почему именно его называют «Королём грунта». В четырёх партиях он не без труда, но сумел справиться с Джоковичем и, таким образом, в очном противостоянии в очередной раз оказался сильнее на данном покрытии. При этом стали появляться новости о том, что стопа всё больше даёт о себе знать, и спортсмен тренируется на обезболивающих. Это подтвердил и сам Рафаэль.

«Эта травма никогда не исчезает, но в Риме было особенно тяжело. Но тут со мной был мой врач. Не знаю, как объяснить это по-английски, но мы выступали с онемевшей стопой. Делали инъекцию в нерв. Так что стопа засыпала. Поэтому мне удалось сыграть», — объяснил теннисист.

Однако после победы над Новаком ни у кого не оставалось сомнений, кто именно победит на «Ролан Гаррос», даже с таким повреждением. Так и произошло. В соперники Надалю достался восьмой номер рейтинга ATP Каспер Рууд, с которым Рафаэль ранее ещё никогда не встречался. Надо отдать должное норвежцу, он не испугался титулованного испанца. И хотя первый сет закончился со счётом 6:3 в пользу пятого ракетки мира, во многих геймах шла упорная борьба.

Однако сопротивление Рууда закончилось при счёте 3:1 в его пользу во второй партии. После этого Надаль собрался и больше не отдал сопернику ни одного гейма. Норвежец вроде бы находился на корте, но был настолько обескуражен действиями испанца, что совсем ничего не смог ему противопоставить. В итоге Рафаэль взял 11 геймов подряд и поставил точку в матче — 6:3, 6:3, 6:0.

Надаль установил невероятное достижение. До появления «Большой тройки» рекордсменом по победам на турнирах Большого шлема был Пит Сампрас, который завоевал 14 титулов на всех «мэйджорах». А Надаль столько же раз выиграл только «Ролан Гаррос». Всего же на его счету теперь 22 трофея, а у Роджера Федерера и Новака Джоковича остаётся по 20. Не исключено, что именно на этом и закончится спор между великими теннисистами за право считать сильнейшим.

Произнося победную речь на корте Филиппа Шатрье, Рафаэль не смог точно ответить, сможет ли продолжить спортивную карьеру.

«Что касается меня — я должен поблагодарить свою команду, семью, всех, кто помогал мне. В этом году происходят просто невероятные вещи. Трудно описать мои ощущения, для меня было большим удовольствием играть здесь. Я не знаю, что случится дальше, но я продолжу бороться дальше, что бы ни происходило», — сказал Надаль.

Пока известно одно — ближайшие месяцы испанец пропустит и, скорее всего, не сможет принять участие в Уимблдоне. Вместе с докторами он будет искать решение, как избавиться от боли в стопе. Поскольку постоянно выступать на уколах невозможно.

И даже если Надаль всё-таки завершит спортивную карьеру, чего, конечно, никто не хочет, Джоковичу нужно будет выиграть ещё как минимум два турнира Большого шлема для повторения достижения испанца. А сделать это будет очень непросто. Во-первых, серб тоже уже не молод — ему 35 лет. Во-вторых, не факт, что в следующем году Новаку дату выступить в Австралии, где он считается фаворитом соревнований, и это для него большой минус.

Ну и нельзя забывать про новое поколение теннисистов, которое уже наступает на пятки: возмужавшие Медведев, Александр Зверев, Андрей Рублёв, Феликс Оже-Альяссим, а также юное дарование Карлос Алькарас. Они уже побеждали Новака на корте и будут пытаться сделать это вновь.

Что же касается рекорда Надаля на «Ролан Гаррос», он и вовсе выглядит несокрушимым. Поскольку теннисисты сегодня стали более универсальными, и ни у кого теперь нет такого преимущества на том или ином покрытии. Яркий пример — Марин Чилич. Хорват, выигравший US Open в 2014 году и не специализирующийся на грунте, дошёл до полуфинала Открытого чемпионата Франции. Поэтому даже если Джокович всё-таки сможет обойти испанца по общему числу титулов, то звание «Короля грунта» останется с Рафаэлем надолго.