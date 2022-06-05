Касаткина: я всё сделаю для того, чтобы вернуться в топ-10

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Россиянка Дарья Касаткина заявила, что намерена вернуться в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
Касаткина: я всё сделаю для того, чтобы вернуться в топ-10
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Clayton - Corbis

«Ещё до «Ролан Гаррос», учитывая, в каких я была кондициях, ставила себе цель быть в топ-15. Сделаю всё для возвращения на десятую строчку, но самое главное — это здоровье и желание двигаться вперёд», — цитирует Касаткину «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции — 2022 россиянка потерпела поражение от первой ракетки Иги Свёнтек. Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 2:6, 1:6.

Касаткина на «Ролан Гаррос» впервые в своей карьере добралась до полуфинала мейджоров.

Ранее Касаткина поделилась ожиданиями от финального матча Рафаэль Надаль — Каспер Рууд в Открытом чемпионате Франции.

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