Касаткина: я всё сделаю для того, чтобы вернуться в топ-10

Россиянка Дарья Касаткина заявила, что намерена вернуться в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Ещё до «Ролан Гаррос», учитывая, в каких я была кондициях, ставила себе цель быть в топ-15. Сделаю всё для возвращения на десятую строчку, но самое главное — это здоровье и желание двигаться вперёд», — цитирует Касаткину «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции — 2022 россиянка потерпела поражение от первой ракетки Иги Свёнтек. Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 2:6, 1:6.

Касаткина на «Ролан Гаррос» впервые в своей карьере добралась до полуфинала мейджоров.

Ранее Касаткина поделилась ожиданиями от финального матча Рафаэль Надаль — Каспер Рууд в Открытом чемпионате Франции.