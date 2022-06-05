Касаткина считает, что Надаль выиграет «Ролан Гаррос»

Россиянка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от финального матча Рафаэль Надаль – Каспер Рууд в Открытом чемпионате Франции — 2022.

«Очень надеюсь на победу Рафы и прогнозирую её. Если он выиграет «Ролан Гаррос» 14-й раз, играя весь турнир с болью в стопе, то это будет невероятно», — цитирует Касаткину «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос» после того, как Зверев получил травму во втором сете, когда соперники ушли на тай-брейк.

В решающем матче испанский теннисист сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который обыграл хорвата Марина Чилича в полуфинале со счётом 3:6, 6:4, 6:2, 6:2.

Ранее Касаткина высказалась о присутствии на Открытом чемпионате Франции по теннису среди зрителей Земфиры и Ренаты Литвиновой.