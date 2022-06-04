Касаткина рассказала, как Земфира и Литвинова оказались в её боксе на «Ролан Гаррос»

Россиянка Дарья Касаткина высказалась о присутствии на Открытом чемпионате Франции по теннису среди зрителей Земфиры и Ренаты Литвиновой.

«Земфире нравится теннис, она им интересуется. Пару месяцев назад написала лично, я была приятно удивлена, немного пообщались. Лично познакомились уже в Париже. Очень классные ребята, большая честь быть с ними знакомой», — цитирует Касаткину «Чемпионат».

По словам Касаткиной, Земфира хорошо разбирается в теннисе и в целом в спорте. Она отметила, что певица и её спутница обладают «классной энергетикой».

«Хочется стоять рядом, общаться. Это круто, потому что мне очень нравится творчество Земфиры. Рената и Земфира — прекрасные люди», — сказала Касаткина.

Касаткина в полуфинале «Ролан Гаррос» со счётом 2:6, 1:6 уступила Иге Свёнтек. Польская теннисистка 4 мая одержала победу на турнире, обыграв в финале американку Кори Гауфф (6:1, 6:3). Свёнтек повторила достижение Винус Уильямс по количеству выигранных матчей подряд (35).

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал позитивным выступление российских теннисисток на Открытом чемпионате Франции, особенно отметив прогресс Касаткиной.