Тарпищев оценил игру российских теннисисток на «Ролан Гаррос»

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал позитивным выступление российских теннисисток на Открытом чемпионате Франции, особенно отметив прогресс Дарьи Касаткиной.
Тарпищев оценил игру российских теннисисток на «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

«Считаю, что наши выступили позитивно. Касаткина явно прибавляет — это показал турнир. Подачу надо, конечно, совершенствовать, скорость второй слабовата — именно это не даёт ей преимущества над сильными соперницами. А с позиции головы и нервной системы она играла очень хорошо», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Он также подчеркнул, что выступление Кудерметовой в Париже также надо отметить. По его словам, теннисистка выступила хорошо и проход в полуфинал был ей по силам.

Касаткина уступила Свентёк в полуфинале «Ролан Гаррос». Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 2:6, 1:6. Касаткина на Открытом чемпионате Франции впервые в своей карьере добралась до полуфинала мейджоров.

Ранее Тарпищев высказал мнение, что российским теннисистам из-за отстранения от Уимблдона следует начать готовиться к турнирам, которые проводятся на покрытии «хард», пропустив травяную часть сезона.

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