Тарпищев оценил игру российских теннисисток на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал позитивным выступление российских теннисисток на Открытом чемпионате Франции, особенно отметив прогресс Дарьи Касаткиной.

«Считаю, что наши выступили позитивно. Касаткина явно прибавляет — это показал турнир. Подачу надо, конечно, совершенствовать, скорость второй слабовата — именно это не даёт ей преимущества над сильными соперницами. А с позиции головы и нервной системы она играла очень хорошо», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Он также подчеркнул, что выступление Кудерметовой в Париже также надо отметить. По его словам, теннисистка выступила хорошо и проход в полуфинал был ей по силам.

Касаткина уступила Свентёк в полуфинале «Ролан Гаррос». Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 2:6, 1:6. Касаткина на Открытом чемпионате Франции впервые в своей карьере добралась до полуфинала мейджоров.

Ранее Тарпищев высказал мнение, что российским теннисистам из-за отстранения от Уимблдона следует начать готовиться к турнирам, которые проводятся на покрытии «хард», пропустив травяную часть сезона.