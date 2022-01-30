«Ты вообще устал? Это безумие»: Медведев хвалил Надаля после финала AO, Федерер и Джокович восхищались им

После окончания растянувшегося более чем на пять часов финала Australian Open Даниил Медведев и Рафаэль Надаль нашли в себе силы поблагодарить друг друга за выдающийся матч. Россиянин удивился наличию сил у 35-летнего соперника, а испанец выразил уверенность в том, что его оппонент поднимет над головой ещё не один трофей. Москвич также выразил недовольство поведением болельщиков, которые освистывали его, и заявил, что теперь перестал мечтать. Поздравили Надаля с рекордной, 21-й победой на турнирах Большого шлема и коллеги. Роджер Федерер отметил его трудолюбие, а Новак Джокович — боевой дух.

Решающий матч Australian Open-2022 между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем навсегда останется в памяти болельщиков как один из самых ярких в истории тенниса. На то, чтобы определить сильнейшего, соперники потратили 5 часов 24 минуты и едва не побили рекорд продолжительности финалов на турнирах Большого шлема. В 2012-м Надаль здесь же, в Австралии уступил Новаку Джоковичу за 5 часов 53 минуты.

На этот раз испанцу удалось совершить впечатляющий камбэк и впервые с 2007-го отыграться со счёта 0:2 по партиям. При этом положение ветерана казалось по-настоящему безнадёжным. Решающий момент противостояния произошёл в шестом гейме третьего сета, когда россиянин вёл на чужой подаче 40:0. Сделай он брейк, возможно, матч был бы закончен. Увы, москвич дал слабину и позволил Надалю вернуться в игру.

Рафаэль, который ещё в декабре переболел коронавирусом, и, по его собственным словам, задумывался о завершении карьеры, воспользовался минимальным шансом и совершил чудо несмотря на 68 невынужденных ошибок.

На Медведева же было больно смотреть. По ходу встречи многие поверили в его победу и начали аккуратно радоваться второму подряд успеху на ТБШ. Увы, Фортуна лишь поманила пальцем, а в решающий момент отвернулась. Возникло ощущение, что Даниил сам не верил в произошедшее. Во время церемонии награждения он отстранённо смотрел по сторонам, фокусируясь лишь на трофее, который, как и в прошлом году, не покорился ему. А во время речи организаторов он демонстративно зевал, показывая, насколько ему скучно.

Medvedev is making pissy face. Rolling eyes and, think, he mouthed "boring"#ausopen | rafa nadal pic.twitter.com/gtFRt7baYo — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) January 30, 2022

При этом оба теннисиста проявили друг к другу максимальное уважение. Так, россиянин несмотря на поражение нашёл в себе силы выразить восхищение игрой легендарного соперника, которому в 35 лет хватило сил на пятичасовой «триллер».

«Хочу поздравить Рафу. То, что он сделал сегодня — потрясающе. По ходу встречи просто старался играть в теннис. Уже после её окончания спросил Надаля: «Рафа, ты вообще устал»? Это безумие. Уровень был очень высоким, и после двух проигранных сетов ты взвинтил обороты и выиграл 21-й турнир Большого шлема. Ты — потрясающий чемпион. Мне кажется, наше противостояние ещё не завершено. Поздравляю тебя и твою команду», — подчеркнул Медведев.

Отдал должное сопернику и Надаль, который только что не извинялся перед ним. Испанец выразил уверенность: Даниил ещё не раз выиграет Australian Open в то время, как для него это, вероятно, была последняя возможность.

«Даниил — потрясающий чемпион. Несколько раз я был на его месте на этом турнире. Не добирался до титула. У меня нет никаких сомнений в том, что ещё пару раз ты поднимешь над головой кубок, потому что ты прекрасен! Это был один из самых эмоциональных матчей в моей карьере, и разделить его с тобой — большая честь. Всего тебе наилучшего в будущем», — сказал Надаль.

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Сам он сделал ещё один шаг к тому, чтобы навсегда войти в историю тенниса. Рафаэль — первый спортсмен, выигравший 21 турнир Большого шлема в карьере. Также он стал четвёртым игроком, кто брал каждый из Шлемов как минимум дважды. Наконец, лишь трое завоёвывали трофей в Австралии, будучи старше его.

«У меня даже не осталось слов, чтобы поблагодарить всю свою команду. Некоторые ещё не присутствовали в боксе. Вы все прекрасно знаете, как непросто мне пришлось в последнее время. Ничего из этого не стало бы возможным без вас. Не хочу никого забыть, в том числе спонсоров, организаторов, волонтёров. Спасибо Tennis Australia. Сейчас не лучшее время, чтобы организовывать крупные турниры, но вы проделали большую работу. Понимаю, насколько это тяжело. Ещё полтора месяца назад думал, этот Australian Open станет для меня последним, но теперь у меня появилась энергия продолжать. Не могу объяснить, что чувствую сейчас, но постараюсь продолжать и каждый раз возвращаться», — подчеркнул триумфатор.

Восхитились победой Надаля и его извечные соперники — Роджер Федерер и Новак Джокович, которому не позволили сыграть в Австралии. Первая ракетка планеты отметил и игру Медведева.

«В этом году на Australian Open было много выдающегося тенниса, и финалы получились потрясающими. Поздравляю Эшли Барти с прекрасным выступлением на глазах у домашних болельщиков и Даниэль Коллинс с невероятным турниром. Поздравляю Рафу Надаля с 21-м ТБШ. Замечательное достижение. Всегда впечатляющий боевой дух ещё раз принёс победу. Даниил Медведев полностью выложился, играл со страстью и целеустремлённостью, которые мы привыкли от него видеть», — написал серб в Instagram.

В свою очередь, швейцарец отметил невероятное трудолюбие, целеустремлённость и боевой дух испанца.

«От всего сердца поздравляю с тем, что ты стал первым теннисистом, одержавшим 21 победу на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Несколько месяцев назад мы шутили, что оба ходим на костылях. Удивительно. Нельзя недооценивать великого чемпиона... Для меня честь играть с тобой в одну эпоху и быть тем, кто подталкивает тебя к дальнейшим достижениям, как ты подталкивал меня в последние 18 лет. Уверен, впереди у тебя ещё много побед, а пока наслаждайся этой», — поздравил Федерер оппонента.

Успех Надаля особенно ценен ещё и потому, что пришёлся на крайне непростой период в карьере спортсмена. После финала обессиленный победитель честно признался, что в последнее время ему приходилось сложно и он даже задумывался о том, чтобы повесить ракетку на гвоздь.

«Для меня это просто фантастика. Если честно, ещё полтора месяца назад не знал, вернусь ли вообще в теннис и продолжу ли играть. А сегодня я перед вами с этим трофеем. Вы не представляете, насколько я благодарен за вашу поддержку. Вы — потрясающие. Спасибо большое за вашу любовь. Без сомнений это был один из самых эмоциональных месяцев в моей карьере. И та поддержка, которую я получил, останется в моём сердце навсегда», — признался испанец.

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Рафаэль также, не переставая, благодарил болельщиков, которые гнали его вперёд на протяжении всего матча. А вот Медведев ничего не стал говорить о трибунах. Понять его можно, ведь местные любители тенниса не скрывали своей радости после каждой ошибки россиянина. По ходу четвёртого сета он даже попросил судью успокоить зрителей.

«Хочу поблагодарить двух человек, которые находились в моём боксе всю неделю: Оливера ван Линдонка (агент. — RT) и Жиля Сервару. Спасибо, что разделили этот тяжёлый момент. Мы сделали всё, что могли. К сожалению, рядом не присутствовала моя супруга. Наверное, она просто сломала телевизор после всего того, что случилось. Она — моя самая большая болельщица, хочу тоже её поблагодарить. Спасибо также моим родителям, сёстрам. Всё время кого-то забываю. В следующий раз постараюсь сыграть лучше», — заверил Даниил.

Надалю же именно поддержка болельщиков помогла переломить ход неудачно складывающегося противостояния. Ветеран ATP-тура признался: после второго сета он чувствовал невероятную усталость, но сохранял веру в положительный исход, которая позволила ему совершить чудо.

«Даниил очень умён и каждый раз возвращает себе лишние мячи, всегда ищет решения. Он — потрясающий чемпион и в будущем выиграет немало Шлемов. Я же просто стараюсь не прекращать верить. Много раз проигрывал в Австралии, даже когда у меня было преимущество. Сегодня этому пришёл конец. Я продолжал верить, когда это казалось почти невозможным. Не могу себя простить, если не бьюсь до последнего момента. Трофей со мной, и это потрясающе», — поделился эмоциями победитель.

Он также признался, что в заключительной партии, когда Медведев сделал брейк при счёте 4:5, всерьёз испугался повторения сценария из неудачных финалов в Австралии.

«Подумал: «Ну вот, опять». Снова имею преимущество и теряю его, как это было и пять лет назад. Да, я нервничаю и ошибаюсь, срываю удары, но нужно продолжать биться. Медведев может выиграть, но я не должен сдаваться. Это самое главное. Мне кажется, я отлично провёл последний гейм. Поэтому сейчас безумная комбинация эмоций и усталости», — заявил Надаль.

Медведев же, немного успокоившись, на пресс-конференции произнёс речь на тему собственного успеха. Он рассказал журналистам историю ребёнка, «который мечтал о большом теннисе». Даниил вспомнил, как в шесть лет впервые взял в руки ракетку, а в 12 по телевизору смотрел матчи турниров Большого шлема и представлял, как когда-нибудь окажется там. По признанию спортсмена, после некоторых особенно обидных неудач ребёнок внутри него сомневался в правильности выбранного пути, но он продолжал идти вперёд. Но после поражения от Надаля он перестал мечтать.

«Теперь я играю только ради себя, ради своей семьи — чтобы обеспечивать семью, — ради тех, кто в меня верит. Конечно, буду играть для всех россиян, поскольку чувствую от них огромную поддержку. Если перед «Ролан Гаррос» или «Уимблдоном» в Москве будет проходить турнир на харде, я поеду туда, даже если пропущу «Ролан Гаррос», «Уимблдон» или что там ещё», — объяснил Медведев.

Причиной столь эмоционального монолога послужило поведение болельщиков, которые по ходу всего турнира не стеснялись демонстрировать своё негативное отношение к россиянину.

«Приведу небольшой пример. Если перед подачей Рафы, будь то даже в пятом сете, кто-нибудь к моему удивлению крикнет: «Вперёд, Даниил!», тысяча людей сразу шипит «Тс-с-с-с». Мёртвая тишина. Перед моими подачами — ничего подобного. Это разочаровывает, и это неуважительно. Я не уверен, что после 30 лет у меня останется желание играть в теннис. Всё зависит от того, что скажут окружающие меня люди, и как мы решим дальше проходить этот путь. Но после сегодняшнего дня мечтательного ребёнка внутри меня больше нет. И при таком раскладе продолжать играть будет сложнее», — признался москвич.