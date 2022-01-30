«Надаль упрётся в него как в стену»: почему Медведева считают фаворитом финала Australian Open

Букмекеры и специалисты называют Даниила Медведева фаворитом финала Australian Open, в котором он встретится с Рафаэлем Надалем. По мнению олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова, выносливость и умение играть в защите должны помочь его соотечественнику выиграть второй «мейджор» в карьере. Заслуженный тренер Виктор Янчук при этом считает, что у российского теннисиста будет преимущество в надёжности: он способен выдерживать затяжные обмены ударами и не ошибаться. В случае победы 21 февраля москвич обойдёт в мировом рейтинге Новака Джоковича и станет первой ракеткой мира.

Первое место в рейтинге ATP или 21-й Большой шлем

Уже в воскресенье на Australian Open состоится мужской финал. На центральном корте имени Рода Лейвера встретятся Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. Теннисисты уже играли друг с другом в решающем матче турнира Большого шлема. В 2019-м на Открытом чемпионате США получился сложный пятисетовый поединок, который завершился в пользу великого испанца.

Однако за три года многое изменилось. Россиянин поднялся на вторую строчку мирового рейтинга и выиграл последний US Open. В случае победы в финале в Австралии Медведев и вовсе может занять первое место. Если отечественный теннисист станет чемпионом турнира, через три недели, 21 февраля, он впервые за два года сместит с вершины Новака Джоковича.

Как отметил заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук, такие перестановки вполне закономерны, поскольку Даниил уже добрался по уровню до серба.

«После победы над Надалем это будет очень символично. Поражение Джоковича в финале US Open тоже стало во многом закономерным и намекнуло на новое положение дел. Даня обыграл Новака и больше ему не уступит. Медведева пока нельзя назвать лидером, но он уже достал их и будет всегда претендовать на победы во всех соревнованиях», — отметил специалист в интервью RT.

Есть, за что бороться, и Надалю. Испанец может стать первым в истории спортсменом, выигравшим 21 турнир Большого шлема. По 20 побед на данный момент, помимо Рафаэля, на счету Роджера Федерера и Джоковича. Однако сам испанец признаётся, что ему сейчас важнее просто играть в теннис, чем завоевать очередной трофей.

«Конечно, цель — победить. У меня всегда есть соревновательный дух, я не могу что-то поделать с этим, это в моём ДНК. Но, честно говоря, для меня намного важнее просто играть в теннис. Потому что возможность заниматься любимым делом дарит больше счастья, чем завоевание очередного титула», — заявил Надаль в эфире Eurosport.

Роль лидера перешла к Медведеву

Фаворитом матча в этот раз впервые является Медведев. «Король грунта» пропустил концовку сезона из-за травмы и проводит второй турнир после восстановления. Поэтому коэффициент на победу Даниила у букмекеров составляет 1,50, в то время как у Надаля — 2,70.

Не сомневаются в отечественном спортсмене и специалисты. Олимпийский чемпион Евгений Кафельников отметил, что решающую роль в финале в первую очередь сыграет хорошая форма россиянина и его возраст.

«Всё-таки одно дело 25 лет, а другое – 35. Более напряжённые встречи у Медведева? Может быть, в полуфинале и чувствовал себя уставшим, если так говорит. Но у него организм молодой, метаболизм в порядке. Уверен, Даниил успеет восстановиться и подойдёт к финалу в хороших кондициях», — подчеркнул победитель Australian Open-1999 в интервью RT.

Что касается Надаля, по мнению Кафельникова, пока сложно делать какие-то выводы о его физическом состоянии, поскольку никто из соперников не заставил испанца играть в полную силу.

«Пока он не ощутил сопротивления ни от одного теннисиста на турнире. А завтра Рафаэль его наконец почувствует и узнает, что значит выкладываться на корте не на 75, а на 100-150 процентов», — считает специалист.

Кроме того, Кафельников выделил хорошие действия россиянина в защите. Как отметил специалист, в какой-то момент это поможет переломить ход матча.

«Рано или поздно Рафаэль упрётся в него как в стенку и начнёт допускать ошибки. По крайней мере, я так это вижу», — добавил прославленный теннисист.

Схожая позиция и у Янчука. Тренер считает, что главные преимущества отечественного спортсмена — это молодость и надёжность во время затяжных розыгрышей.

«Медведев прошёл через непростые испытания и с честью вышел из них. Можно сказать, он гнётся, но не ломается. За счёт мастерства Даниила можно прижать, но характер его выручает. В пятисетовике его шансы на победу выше. У россиянина есть преимущество не столько в мощи, сколько в надёжности, цепкости. Он способен выдерживать затяжной обмен ударами и не ошибаться. Теннисист и темп держит, и очень хорошо, быстро разводит мячи по корту», — считает специалист.

По мнению главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, в воскресном матче всё решат психика и физические возможности спортсменов.

«Это первый финал Большого шлема, где Медведев — фаворит. Дополнительная ответственность. Вопрос, как Даня справится с ней — но если будет играть так, как с Циципасом, то преимущество у него появится. В таких матчах надо биться с первого очка до последнего. Надаль — опытный теннисист, может сыграть по своему состоянию и по состоянию соперника. Это тактика, надо смотреть, что будет», — сказал Тарпищев в интервью порталу «Чемпионат».

В свою очередь, Кафельников считает, что психологически на Медведева уже ничего не должно давить.

«Ему терять в завтрашнем матче абсолютно нечего. Конечно, нужно побеждать. Но даже если проиграет, хотя, если честно, я просто в это не верю, у него ещё будет финал серии Большого шлема, и не один. Поэтому никакого психологического давления быть не должно», — уверен Евгений.

Эмоции против самоконтроля

Однако есть фактор, который пока остаётся на стороне испанца. В отличие от россиянина он, благодаря своему огромному опыту, намного более хладнокровен на корте. Как признаётся Медведев, это один из немногих теннисистов, кто не злится во время матча.

«Ну, мы все знаем, каков характер Рафы в жизни. Не знаю, следует ли мне так говорить, но он, знаете, будто бы идеальный человек. Когда у него спрашивают, почему никогда не разбивает ракетки, испанец всё время рассказывает, как дядя Тони его в детстве воспитывал. Тяжело так себя контролировать. Многие из моих друзей, которые от злости могут разбить джойстик, даже не играют в теннис. В целом люди способны злиться на что угодно, поэтому Рафа — молодец, больше нечего добавить. Он невероятный», — рассказал россиянин на пресс-конференции.

Сам Даниил таким спокойствием похвастаться не может. Он бывает чересчур эмоционален в матчах. Так, после полуфинала со Стефаносом Циципасом теннисист получил сразу два штрафа за ругательства в адрес судьи: $8 тыс. — за неспортивное поведение и $4 тыс. — за «непристойность». Наказан и грек: за «коучинг» он заплатит $5 тыс.

Впрочем, Янчук увидел в таком поведении Медведева положительный аспект. По мнению специалиста, это говорит о том, что у россиянина есть психологическая устойчивость решить исход любого противостоянии в свою пользу.

«Он показал, что не мирится с поражениями, готов выигрывать несмотря на отвлекающие факторы и выходит с честью из самых сложных положений», — подчеркнул тренер.

Судья полуфинала испанец Хауме Кампистол, к слову, не сильно расстроился из-за поведения Медведева. В Twitter он выложиль в субботу видео с гифкой кота и подписью «У меня всё хорошо».