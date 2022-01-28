Превосходство на подаче и оскорбления в адрес судьи: как Медведев победил Циципаса и вышел в финал Australian Open

Даниил Медведев взял верх над Стефаносом Циципасом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису. На протяжении всего матча россиянин безупречно действовал на собственной подаче, уступив лишь в 18 розыгрышах из 100. Встреча на Rod Laver Arena продлилась 2 часа 30 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. При этом зрители стали свидетелями несдержанности второй ракетки мира по отношению к главному арбитру из-за нежелания сделать замечание нарушавшему правила отцу грека.

Превосходство Медведева

В последние годы российско-греческое противостояние стало одним из центральных в ATP-туре. Начиная с 2018-го Медведев и Циципас восемь раз делили корт, причём в последнее время их пути всё чаще пересекались на решающих стадиях крупнейших турниров. В прошлом году они успели сыграть друг с другом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии и в четвертьфинале «Ролан Гаррос». В обоих случаях дуэль продлилась всего лишь три партии. Но если в Мельбурне сильнее оказался Даниил, то в Париже — Стефанос.

На этот раз они снова встретились в шаге от титульного матча австралийского «мейджора», но определённая разница всё же была. Медведев подходил к нему в статусе второй ракетки мира, а также имел победный опыт на турнирах Большого шлема. Но при этом явно находился не в лучших кондициях. Виной тому были как проблемы с ягодичной мышцей, так и усталость после пятисетового триллера с Феликсом Оже-Альяссимом, продлившегося без малого пять часов. В тот день Циципас не только вышел на корт раньше, но и путёвку в следующий раунд добыл очень легко. Янник Синнер сдался практически без борьбы, тем самым оказав медвежью услугу Даниилу.

Любопытно, что даже с учётом всего этого россиянин считался фаворитом. В его успехе были уверены как букмекеры, так и прославленные теннисисты. Предпочтение Медведеву отдавали и бронзовый призёр Игр в Сеуле Брэд Гилберт, и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников. Последний и вовсе считал, что для россиянина эта встреча получится относительно несложной: «Даниил — фаворит в матче с Циципасом, причём с запасом. Он может получиться тяжёлым, но я не особо в это верю. Думаю, полуфинал комфортно завершится в пользу Медведева».

В первом сете предположения двукратного победителя ТБШ частично подтвердились. Медведев действительно уверенно чувствовал себя на корте и под ноль взял пять первых геймов на своей подаче, а в шестом отдал лишь один розыгрыш. Проблема в том, что зацепиться на приёме так же особо не получалось. Возможность появилась лишь при счёте 4:4, когда Даниил с ходу заработал три брейк-пойнта, а затем довёл их количество до четырёх. Но воспользоваться шансами не удалось. В решающий момент полезли невынужденные ошибки, да и Циципас обрёл стабильность.

В итоге, судьба партии решилась на тай-брейке, где поначалу для россиянина всё складывалось не лучшим образом. Мини-брейк на приёме позволил греку вырваться вперёд 4:1, но в этот момент Медведев включил максимальные обороты. Как и в противостоянии с Оже-Альяссимом, на помощь пришла первая подача, которая вкупе с уверенной игрой на задней линии помогла Даниилу выиграть шесть из семи следующих розыгрышей.

Казалось, что неудача может надломить Циципаса, но на деле всё получилось иначе. Если в предыдущем сете Медведев отдал лишь два очка на своей подаче, то в дебюте следующего — вдвое больше и сам гейм. Восстановить паритет удалось лишь в середине партии, причём ценой огромных усилий. Россиянину потребовалось четыре попытки, чтобы дожать грека и сделать заявку на ещё один тай-брейк. Тем обиднее, что впоследствии он сам лишил себя этого шанса. Две двойные и одна невынужденная ошибки в девятом гейме — и Стефанос снова повёл.

Давно известно, что Медведева и Циципаса сложно назвать друзьями вне корта. В 2018 году они серьёзно повздорили на турнире в Майами, когда грек, со слов Медведева, назвал визави «чёртовым русским». А в 2019-м он же охарактеризовал игру россиянина как скучную, что лишь ухудшило отношения между спортсменами. Сам Даниил впоследствии признавался, что считает Стефаноса своим врагом и не простит ему подобных заявлений.

В Мельбурне также не обошлось без конфликтной ситуации. Сложно сказать, действительно ли Апостолос Циципас настолько явно подсказывал сыну или причиной срыва Медведева стал проигрыш гейма на своей подаче, но при счёте 4:5 он весьма резко и неучтиво обратился к судье на вышке. Россиянин удивлялся, почему тот позволяет отцу Стефаноса разговаривать с ним после каждого розыгрыша, и даже оскорблял арбитра.

Подобный всплеск эмоций позволил Медведеву зацепиться на приёме и отыграть два сетбола, но для спасения сета этого оказалось мало. Циципас отстоял свою подачу и выровнял счёт по партиям, а на старте следующей чуть было вновь не преуспел на приёме. Он имел два брейк-пойнта, но сначала сам ошибся при ударе с бэкхенда, а затем позволил сопернику исполнить очередной эйс.

Этот мини-камбэк вселил уверенность в Медведева и помог ему на одном дыхании провести третью партию. На собственной подаче он был великолепен, взяв 21 очко из 25 возможных, а на чужой постоянно намекал сопернику на то, что превосходит его в классе. Едва заметное психологическое давление помогло именно в тот момент, когда потребовалось. Как только Стефанос предоставил Даниилу малейшую возможность в десятом гейме, тот сразу воспользовался ею, реализовав брейк-поинт.

После этого Циципас окончательно сник, уступив сет всего за 24 минуты. Подобие борьбы наблюдалось лишь на старте, после чего Медведев взял пять геймов подряд и поставил точку в этом противостоянии — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Россиянин повторил своё прошлогоднее достижение на Открытом чемпионате Австралии и вплотную приблизился ко второй подряд победе на турнирах Большого шлема.

29-й финал Надаля

В другом полуфинале борьбы практически не получилось. Рафаэль Надаль подтвердил, что по-прежнему является одним из сильнейших теннисистов планеты, легко расправившись Маттео Берреттини. В отличие от противника, он почти не ошибался (19:39) и предельно уверенно смотрелся на собственной подаче. Итальянец заработал лишь два брейк-пойнта, один из которых впоследствии реализовал. Причём произошло это лишь в третьем сете.

К этому моменту Надаль уже вёл по партиям со счётом 2:0, что позволило ему немного расслабиться. Если в предыдущей он промахнулся лишь дважды, то в этой сразу семь раз. Внезапно стал подводить фирменный удар с форхенда, что и помогло Берреттини перехватить инициативу. Отдав собственную подачу, Рафа не стал особо сопротивляться и в сухую уступил в следующем гейме, зато в четвёртом сете вновь действовал безупречно — 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Благодаря этому успеху Надаль не только в 29-й раз пробился в финал «мейджора» и приблизился по этому показателю к Новаку Джоковичу и Роджеру Федереру (у обоих — по 31), но и одержал 500-ю победу на харде. Однако слёзы он не смог сдержать по другой причине. Рафа признался, что из-за травмы не надеялся вновь получить возможность завоевать трофей в Мельбурне.

«Мне пришлось пережить немало сложных моментов, много дней тяжёлой работы без какого-либо света в конце тоннеля... Да, частые разговоры с командой и семьёй о том, что будет, если всё продолжится в том же духе. Мысли, что, быть может, пришла пора попрощаться. Всё это было ещё не так давно. Не знаю... Честно говоря, у меня нет слов, чтобы описать, как важно для меня оказаться здесь сегодня», — сказал Надаль.

Уверенность Барти и успех Коллинз

Если мужской одиночный турнир будет венчать ремейк финала US Open-2019, то женский — «Ролан Гаррос» того же года. Тогда за трофей также сражались Эшли Барти и Даниэль Коллинз, и первая ракетка мира уверенно выиграла. В общей сложности она брала верх в трёх очных противостояниях из четырёх. Примечательно, что произошло это год назад в Аделаиде, и хозяйка кортов наверняка настроена отомстить.

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И на бумаге шансов на победу у неё гораздо больше. В Мельбурне Барти демонстрирует теннис высочайшего уровня и не оставляет шансов соперницам. На пути к полуфиналу она проиграла всего 17 геймов, не удалось заметно подпортить её статистику и Мэдисон Кис. Австралийка не заметила сопротивления со стороны американки (6:1, 6:3) и впервые вышла в финал домашнего «мейджора».

Коллинз же не менее спокойно разобралась с Игой Свёнтек. В первом сете полька уступала с разницей в четыре гейма, но не сдалась и почти догнала соперницу. Однако затратила на это слишком много сил. На вторую партию её уже не хватило. Как итог — 6:4. 6:1 в пользу американки.

В то же время уже определились победительницы в юниорском парном турнире. В финале россиянка Диана Шнайдер вместе с американкой Клерви Нгуну подтвердили статус первых сеяных и завоевали главный трофей. Им хватило двух сетов, чтобы справиться с канадками Кайлой Кросс и Викторией Мбоко — 6:4, 6:3. При этом отечественная спортсменка вполне могла офомить золотой дубль, но в одиночном разряде оступилась в четвертьфинале.