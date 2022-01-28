Медведев победил Циципаса и сыграет с Надалем в финале Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев взял верх над греком Стефаносом Циципасом в полуфинальном матче на первом в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Медведев победил Циципаса и сыграет с Надалем в финале Australian Open
  • AP

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу второй ракетки мира.

Даниил 13 раз подал навылет, сделал 39 виннеров и допустил 28 невынужденных ошибок. Кроме того, он значительно превосходил соперника по игре на приёме (34% выигранных очков против 19%). На счету Циципаса пять эйсов, 35 активно выигранных очков и 32 невынужденные ошибки.

Таким образом, Медведев второй раз подряд вышел в финал Открытого чемпионата Австралии. В прошлом году он уступил сербу Новаку Джоковичу.

25-летний россиянин встретится в решающем матче с 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем, который одолел итальянца Маттео Берреттини.

Ранее сообщалось, что Циципас получил замечание за коучинг во время матча с Медведевым.

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