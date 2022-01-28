Циципас получил замечание за коучинг во время матча с Медведевым
- AP
Во время четвёртого сета Циципасу в очередной раз за игру начал подсказывать его отец, из-за чего арбитр сделал греку предупреждение. Прежде Медведев остался недоволен действиями соперника и его команды, на что жаловался судье.
Победитель матча сыграет в финале с испанцем Рафаэлем Надалем. Медведев является прошлогодним финалистом Открытого чемпионата Австралии.
Ранее сообщалось, что Медведев оскорбил судью во время матча с Циципасом.