Циципас получил замечание за коучинг во время матча с Медведевым

Греческий теннисист Стефанос Циципас получил замечание за подсказки с трибун от своей команды во время полуфинального матча с россиянином Даниилом Медведевым на Australian Open.

Во время четвёртого сета Циципасу в очередной раз за игру начал подсказывать его отец, из-за чего арбитр сделал греку предупреждение. Прежде Медведев остался недоволен действиями соперника и его команды, на что жаловался судье.

Победитель матча сыграет в финале с испанцем Рафаэлем Надалем. Медведев является прошлогодним финалистом Открытого чемпионата Австралии.

Ранее сообщалось, что Медведев оскорбил судью во время матча с Циципасом.