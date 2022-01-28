Циципас получил замечание за коучинг во время матча с Медведевым

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Греческий теннисист Стефанос Циципас получил замечание за подсказки с трибун от своей команды во время полуфинального матча с россиянином Даниилом Медведевым на Australian Open.
Циципас получил замечание за коучинг во время матча с Медведевым
  • AP

Во время четвёртого сета Циципасу в очередной раз за игру начал подсказывать его отец, из-за чего арбитр сделал греку предупреждение. Прежде Медведев остался недоволен действиями соперника и его команды, на что жаловался судье.

Победитель матча сыграет в финале с испанцем Рафаэлем Надалем. Медведев является прошлогодним финалистом Открытого чемпионата Австралии.

Ранее сообщалось, что Медведев оскорбил судью во время матча с Циципасом.

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