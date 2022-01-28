Медведев оскорбил судью во время матча с Циципасом

Российский теннисист Даниил Медведев в очередной раз выразил недовольство работой судьи в полуфинальном матче Australian Open с греком Стефаносом Циципасом.

После проигранного второго сета россиянин раскритиковал работу арбитра из-за того, что отец соперника постоянно что-то говорил сыну во время игры, что запрещено.

«Ты тупой? Его отец говорит в каждом розыгрыше! Ты ответишь на мой вопрос?! Его отец постоянно говорит! Бог мой, ты очень плох! Как ты можешь так плохо работать и быть в полуфинале турнира?! Смотри на меня, я разговариваю с тобой! Ты просто ужасен!» — крикнул Медведев арбитру.

Победитель матча сыграет в финале с испанцем Рафаэлем Надалем. Медведев является прошлогодним финалистом Открытого чемпионата Австралии.

Ранее сообщалось, что Медведев разозлился и обратился к судье по поводу коучинга Циципаса в полуфинале AO.