Тарпищев прокомментировал поведение отца Циципаса во время матча с Медведевым
- AP
«На данный момент Циципас недотягивает до уровня Медведева. Это очень хорошо прослеживалось по ходу сегодняшнего матча, когда Стефанос просто выключился в какой-то момент. Медведев сейчас в одном ряду с Джоковичем, Надалем», — цитирует Тарпищева Sport24.
По его словам, у Медведева в полуфинале шла игра, в отличие от соперника, а теперь ему необходимо успеть восстановиться к финалу.
«По поводу подсказок отца Циципаса — это уже не в первый раз. Конечно, судьи должны пресекать такие эпизоды, чтобы не провоцировать конфликты. Ещё Зверев говорил об этом», — добавила Тарпищев.
Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и второй раз подряд пробился в финал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится 30 января.
Ранее Тарпищев заявил, что по первому сету у него не было сомнений в победе Медведева над Циципасом.