Тарпищев прокомментировал поведение отца Циципаса во время матча с Медведевым

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что грек Стефанос Циципас на данный момент недотягивает до уровня второй ракетки Даниила Медведева.

«На данный момент Циципас недотягивает до уровня Медведева. Это очень хорошо прослеживалось по ходу сегодняшнего матча, когда Стефанос просто выключился в какой-то момент. Медведев сейчас в одном ряду с Джоковичем, Надалем», — цитирует Тарпищева Sport24.

По его словам, у Медведева в полуфинале шла игра, в отличие от соперника, а теперь ему необходимо успеть восстановиться к финалу.

«По поводу подсказок отца Циципаса — это уже не в первый раз. Конечно, судьи должны пресекать такие эпизоды, чтобы не провоцировать конфликты. Ещё Зверев говорил об этом», — добавила Тарпищев.

Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и второй раз подряд пробился в финал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится 30 января.

Ранее Тарпищев заявил, что по первому сету у него не было сомнений в победе Медведева над Циципасом.