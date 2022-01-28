Тарпищев: по первому сету не было сомнений, что Медведев выиграет у Циципаса

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу второй ракетки мира Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом в полуфинальном матче Australian Open в Мельбурне.
Тарпищев: по первому сету не было сомнений, что Медведев выиграет у Циципаса
  • AP

«По первому сету не было сомнений, что Даня выиграет. Вопрос был лишь в том, избежит ли ляпов. Такое случилось во втором сете. Но Медведев играл лучше: лучше принимал подачу, стабильнее играл на задней линии. Это был его матч», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и второй раз подряд пробился в финал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится 30 января.

Ранее Медведев высказался о предстоящем финале Australian Open с Надалем.

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