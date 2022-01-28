Медведев высказался о предстоящем финале Australian Open с Надалем

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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финального матча Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем.
Медведев высказался о предстоящем финале Australian Open с Надалем
  • AP

«Снова буду играть с одним из величайших — и опять играть с кем-то, кто борется за 21-й «Шлем». Наверное, в прошлый раз Рафа смотрел по телевизору и не знаю, за кого болел. А в этот раз Новак будет смотреть  (смеётся)», — сказал Медведев после полуфинального матча с греком Стефаносом Циципасом.

Он отметил, что финалы «мейджоров» являются особенными матчами, а также вспомнил свой финал US Open 2019 года, в котором уступил Надалю в пяти сетах.

«После этого провели ещё несколько матчей. И я готов. Я знаю, что Рафа — очень сильный игрок, и мне нужно будет показать свой максимум, чтобы попробовать победить», — добавил Медведев.

Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и второй раз подряд пробился в финал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится 30 января.

Ранее Циципас назвал смешным крик Медведева на судью во время их матча на Australian Open.

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