Циципас назвал смешным крик Медведева на судью во время их матча на Australian Open

Короткая ссылка
Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о крике россиянина Даниила Медведева в адрес судьи во время их полуфинального матча на Australian Open.
Циципас назвал смешным крик Медведева на судью во время их матча на Australian Open
  • AP

«Это точно смешно. Я стараюсь не обращать внимания. Знаю, что игроки делают такие вещи, чтобы сбить тебя психологически. Это может быть тактикой. Но ничего страшного. Он не самый зрелый человек в мире», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Напомним, что после проигранного второго сета Медведев раскритиковал работу арбитра из-за того, что отец соперника постоянно что-то говорил сыну во время игры, а это запрещено правилами. 25-летний россиянин оскорбил рефери и жаловался на то, что тот не делает Стефаносу замечаний.

Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и второй раз подряд пробился в финал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится 30 января.

Ранее Медведев отметил, что Циципас будто потерял силы во время матча и у него не было больше энергии играть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить