Циципас назвал смешным крик Медведева на судью во время их матча на Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о крике россиянина Даниила Медведева в адрес судьи во время их полуфинального матча на Australian Open.

«Это точно смешно. Я стараюсь не обращать внимания. Знаю, что игроки делают такие вещи, чтобы сбить тебя психологически. Это может быть тактикой. Но ничего страшного. Он не самый зрелый человек в мире», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Напомним, что после проигранного второго сета Медведев раскритиковал работу арбитра из-за того, что отец соперника постоянно что-то говорил сыну во время игры, а это запрещено правилами. 25-летний россиянин оскорбил рефери и жаловался на то, что тот не делает Стефаносу замечаний.

Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и второй раз подряд пробился в финал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится 30 января.

Ранее Медведев отметил, что Циципас будто потерял силы во время матча и у него не было больше энергии играть.