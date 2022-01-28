Медведев: Циципас будто потерял силы, у него не было больше энергии играть

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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей игре в полуфинальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне с греком Стефаносом Циципасом.
Медведев: Циципас будто потерял силы, у него не было больше энергии играть
  • AP

«Иногда теннисные матчи настолько равные, что всё решают нюансы. Где-то я мог сделать брейк, где-то он. Но начиная со счёта 5:4 в третьем сете я нашёл свою игру, нашёл момент, стал лучше читать подачу Циципаса, сделал несколько классных и важных обводок. А дальше Стефанос будто потерял силы, и у него уже не было энергии продолжать играть. Я же, наоборот, прибавил. Кажется, если бы матч продолжался, то я был бы ещё свежее, чем в начале», — сказал Медведев после игры.

Он также рассказал о своём физическом самочувствии после игры. По словам Медведева, когда он ушёл с корта после почти пятичасового матча с Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале, то даже не мог пошевелиться, но к сегодняшней встрече  грамотно восстановился.

«На следующий день я проснулся, открыл глаза и подумал: «Что ж, вроде всё не так плохо. Кое-что болит, но всё не так плохо, как я думал». Я был более уставшим, чем обычно. Слава богу, что я играл не пять часов и  быстрее смогу восстановиться к финалу», —  добавил Медведев.

Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и второй раз подряд пробился в финал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится 30 января.

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал  Медведева фаворитом в финале Australian Open с Надалем.

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